Гуляющего вокруг школы медведя сняли на видео

Медведь решил зайти в гости к школьникам на Сахалине. Видео опубликовано в социальных сетях.

На кадрах можно увидеть, как косолапый подходит к воротам школы. Почти сразу его отпугнул охранник, который позже выбежал на улицу. Случай произошёл в селе Шебунино Невельского района на Сахалине.

По данным портала Astv.ru, в школе в этот момент особо никого не было, поскольку у детей был выходной. Родители всерьёз обеспокоены произошедшим инцидентом. Они обратились в администрацию .