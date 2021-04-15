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Гуляющего вокруг школы медведя сняли на видео

Александр Кузьмин
31 минуту назад
Медведь решил зайти в гости к школьникам на Сахалине. Видео опубликовано в социальных сетях.
На кадрах можно увидеть, как косолапый подходит к воротам школы. Почти сразу его отпугнул охранник, который позже выбежал на улицу. Случай произошёл в селе Шебунино Невельского района на Сахалине.
По данным портала Astv.ru, в школе в этот момент особо никого не было, поскольку у детей был выходной. Родители всерьёз обеспокоены произошедшим инцидентом. Они обратились в администрацию .
«Ситуацию взяли на контроль. С понедельника этого медведя не видели. Представитель лесничества в данный момент находится там. Если он ещё раз там появится, то будут приняты меры по отстрелу хищника, представляющего угрозу», — подчеркнул заместитель руководителя Агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области Данила Дударев.
Происшествия,Видео,
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