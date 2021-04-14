В Казани на ребенка упали футбольные ворота

В Казани на детской игровой площадке пострадала 10-летняя девочка. На ребенка упали футбольные ворота. По данному происшествие возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает СУСК по Татарстану.
Фото: pixabay.com pixabay.com
«На игровой площадке на улице Зорге города Казани на 10-летнюю девочку упали футбольные ворота», - говорится в сообщении.
В результате ребенок был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, передает РИА Новости.
Ранее в Казани на детской площадке девочку затянуло по пояс в песок. Происшествие случилось во дворе дома 11 по улице Гарифьянова.