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В Казани на ребенка упали футбольные ворота

ТК «Звезда»иещё 1
1 час назад
В Казани на детской игровой площадке пострадала 10-летняя девочка. На ребенка упали футбольные ворота. По данному происшествие возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает СУСК по Татарстану.
В Казани на ребенка упали футбольные ворота
Фото:  pixabay.com pixabay.com
«На игровой площадке на улице Зорге города Казани на 10-летнюю девочку упали футбольные ворота», - говорится в сообщении.
В результате ребенок был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, передает РИА Новости.
Ранее в Казани на детской площадке девочку затянуло по пояс в песок. Происшествие случилось во дворе дома 11 по улице Гарифьянова.
Происшествия,РИА Новости,Казань,
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