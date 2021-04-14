Тем не менее потасовка становится все более агрессивной — одному из попутчиков удается схватить участницу драки за волосы и с силой оттянуть назад, прежде чем ее ударили кулаком по голове. После этого на помощь снова пришел член экипажа и попытался утихомирить туристов.