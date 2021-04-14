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Пассажирки рейса из Турции подрались в самолете из-за мест для ручной клади

Lenta.ru
45 минут назад
Пассажирки самолета, летевшего из Турции, подрались на борту из-за того, что не поделили места для ручной клади. Подробности и видео инцидента опубликовал Daily News.
Уточняется, что кадры были сняты 10 апреля на рейсе авиакомпании Tunisair из Стамбула в Тунис. На ролике видно, как несколько женщин толкаются и бьют друг друга, в то время как бортпроводник пытается разнять путешественниц.
Тем не менее потасовка становится все более агрессивной — одному из попутчиков удается схватить участницу драки за волосы и с силой оттянуть назад, прежде чем ее ударили кулаком по голове. После этого на помощь снова пришел член экипажа и попытался утихомирить туристов.
В конечном итоге сотруднику авиакомпании удается расцепить руки мужчины. Видеозапись заканчивается громкой словесной перепалкой всех пассажиров. Отмечается, что бортпроводникам пришлось обратиться к службе безопасности аэропорта, чтобы успокоить путешественников.
По предварительным данным, ссора возникла из-за того, что пассажиры не поделили между собой места для ручной клади на верхних полках самолета. Из-за инцидента рейс был задержан на пять часов. Расследование беспорядка на борту продолжается.
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