Полицейский в Казани застрелил напавшего на него человека

Казани полицейский застрелил 29-летнего мужчину с ножом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД России по республике Татарстан.

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В ночь на 14 апреля в дежурную часть поступило сообщение о семейном конфликте в квартире дома на улице Кул Гали. Прибывшие на место полицейские увидели, как пьяный мужчина избивает сожительницу. Затем он схватил нож и напал на силовиков, пытаясь отобрать у них табельное оружие.

Участковый предупредил дебошира, что если он не успокоится, то против него будет применено табельное оружие. Тогда мужчина накинулся на него с радиатором отопления. После повторного предупреждения полицейский выстрелил в нападавшего.

Мужчину госпитализировали с огнестрельным ранением живота, в больнице он скончался.