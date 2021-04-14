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Полицейский застрелил напавшего на него с ножом россиянина

Lenta.ruиещё 1
37 минут назад
В Казани полицейский застрелил 29-летнего мужчину с ножом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД России по республике Татарстан.
Полицейский в Казани застрелил напавшего на него человека
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В ночь на 14 апреля в дежурную часть поступило сообщение о семейном конфликте в квартире дома на улице Кул Гали. Прибывшие на место полицейские увидели, как пьяный мужчина избивает сожительницу. Затем он схватил нож и напал на силовиков, пытаясь отобрать у них табельное оружие.
Участковый предупредил дебошира, что если он не успокоится, то против него будет применено табельное оружие. Тогда мужчина накинулся на него с радиатором отопления. После повторного предупреждения полицейский выстрелил в нападавшего.
Мужчину госпитализировали с огнестрельным ранением живота, в больнице он скончался.
По факту случившегося проводится доследственная проверка, уточнили в республиканском управлении Следственного комитета России.
Происшествия,СКР,Казань,
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