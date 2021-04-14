Убитому «новому Флойду» грозило 20 лет тюрьмы

В деле об убийстве полицейской Ким Поттер афроамериканца Даунта Райта всплывают новые подробности. По информации СМИ, на совести молодого афроамериканца было как минимум одно вооруженное ограбление, за которое он был выпущен под залог. Впрочем, залог был отозван, поскольку он перестал выходить на связь с органами, а также снова обзавелся оружием. Именно за это его и должны были задержать полицейские, когда Кимберли Поттер перепутала шокер с пистолетом.

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Информация о том, что же привело к убийству Даунта Райта в одном из пригородов Миннеаполиса сильно разнится. До недавнего времени члены движения Black Lives Matter и сочувствующие им СМИ пытались выставить ситуацию в духе четкого разделения черного и белого.

Есть невиновный чернокожий юноша, которого остановили за просроченные номера машины, есть жестокая белая женщина-полицейский — сторонница Трампа, — которая якобы случайно перепутала шокер с пистолетом и выстрелила в парня в упор. Однако, по информации британской Daily Mail, все было несколько иначе. Как говорил классик, «внедрим полутона в их черно-белое кино».

Итак, какую информацию нашло издание Daily Mail? В первую очередь: Даунта Райта задержали вовсе не за просроченные номера, и уж тем более на за освежитель воздуха, который висел на стекле заднего вида (так утверждала мать покойного). Настоящей причиной требования полиции выйти из машины было уголовное обвинение.

Да, автомобиль Райта действительно остановили за просроченные номера, и у него попросили документы на проверку. В базе тут же высветилось, что парень находится в уголовном розыске, а также, что он может быть вооружен. После этого и разыгралась та драма, про которую сказано уже много. Даунт Райт вырвался, запрыгнул в машину, а полицейская Ким Поттер перепутала шокер с пистолетом и с близкого расстояния выстрелила в афроамериканца, пытаясь его обезвредить.

Но за что на 20-летнего парня было заведено уголовное дело? По версии СМИ, за вооруженное ограбление. Еще в декабре 2019 года он с другом по имени Эмаджай Драйвер в компании двух девушек поехали на вечеринку в город Оссео, штат Миннесота.

Утром одна из женщин сняла со счета 820 долларов и передала своей подруге, после чего ушла на работу. Когда та самая подруга осталась одна рядом с Райтом и Драйвером, те попытались ее ограбить. Далее следует описание этой ситуации из полицейского протокола, составленного местным стражем порядка Шейном Миккельсоном.

«Обвиняемый Райт повернулся и заблокировал дверь, не давая жертве выйти. Затем обвиняемый Райт вытащил из-за правого пояса или из правого кармана пальто черный пистолет с серебряной отделкой, направил его на жертву и потребовал деньги за аренду. Жертва спросила: «Ты серьезно?». Райт ответил: «Дай мне эти чертовы деньги, я знаю, что они у тебя есть». Когда женщина снова спросила его, серьезно ли он говорит, Райт ответил: «Я не блефую».

Затем Даунт Райт продолжил ей угрожать оружием и начал душить женщину. Они с приятелем несколько раз убеждали жертву отдать деньги, и в итоге чуть не задушили ее, после того как она отказалась это сделать. В результате они так и ушли, ничего не получив — деньги были спрятаны в лифчике.

За этот инцидент им обоим грозило серьезное наказание — до 20 лет лишения свободы (на момент совершения преступления Райт столько даже не прожил), но суд отнесся к молодым людям гуманно. Он позволил им оставаться на свободе за залог в 100 тысяч долларов. Еще с них было взято слово не приближаться к жертве и не иметь оружия, а также регулярно отмечаться в полиции.

Впрочем, Райт нарушил три из четырех этих правил. Он перестал выплачивать залог, остановившись на 40 тысячах, а также снова получил оружие и перестал отмечаться у правоохранителей.

Это делает картину задержания и стрельбы со стороны Кимберли Поттер совсем иной. Все прошлые прегрешения Райта — ни в коем случае не повод стрелять его на поражение, однако в ее ситуации имелось дело не с простым неповиновением полиции.

От полицейских начал вырываться не простой афроамериканский юноша, а человек, который обвиняется по тяжкой уголовной статье, который скрывается от полиции и с высокой вероятностью может быть вооружен. И даже в такой ситуации она не собиралась применять оружие — но в ситуации цейтнота перепутала шокер и пистолет