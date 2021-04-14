В Москве конструкторов попытались отравить ртутью

Конфликт по бытовым мелочам перерос в попытку отравления ртутью инженеров крупного авиапредприятия в центре Москвы . Один сотрудник обнаружил ядовитое вещество в кружке, а другой в системном блоке компьютера.

Как стало известно «МК», загадочный инцидент произошел в кабинете конструкторского отдела, где шесть специалистов. Первой в панику впала 64-летняя инженер-конструктор. Утром во вторник на рабочем столе она увидела несколько серебряных шариков, а когда немного подвинула системный блок, то из глубин компьютера выкатился еще десяток-другой опасных катышков. Сидевший позади 24-летний коллега решил на всякий случай осмотреть свое рабочее место. И в чашке со следами кофе на дне обнаружил какие-то песчинки. Руководство не сразу поняло, что это ртуть. С веществом первого класса опасности в этом отделе не работают. Ртутный термометр, хранящийся в отделе, был на месте. Поэтому было очевидно, что ртуть занесли извне.

Сотрудники уверены, что это попытка отравления, и подозревают в случившемся другого коллегу. Отношения многих членов коллектива с этим инженером-конструктором не ладятся. Мотив раздоров кроется в житейских вопросах — то кто-то не закрыл за собой дверь, в другой день кто-то выжал мокрую тряпку на ноги другому. Руководство пыталось примирить стороны и проводило разбирательство, но разногласия возникали вновь и вновь.

В кабинетах и коридорах здания видеокамер нет, поэтому достоверно установить, кто принес ртуть, будет тяжело. Пострадавшие инженеры полагают, что ртуть появилась вечером в пятницу, когда все ушли домой. Дверь в кабинет в тот день забыли закрыть на ключ.