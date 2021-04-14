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Повредивший мозг после опасного интернет-челленджа школьник умер

Lenta.ru
48 минут назад
Американский 12-летний подросток Джошуа Хейлиесус (Joshua Haileyesus) умер спустя почти три недели после того, как получил серьезную травму, попытавшись повторить опасный челлендж из TikTok. О смерти школьника рассказали его родители, сообщает Newsweek.
Повредивший мозг после интернет-челленджа школьник умер
Фото: ReutersReuters
«Мы благодарим всех, кто неустанно молился и разделял наше бремя в это тяжелое время. Ваши молитвы и ваша любовь утешали нас, и мы благодарны за вашу поддержку», — написали родственники Хейлиесуса на странице для сбора пожертвований.
За 19 дней, пока подросток находился в коме, неравнодушные люди отправили семье более 180 тысяч долларов (13,6 миллиона рублей).
Подросток решил повторить TikTok-челлендж 22 марта. Мальчик лежал на полу ванной комнаты без сознания, где его обнаружил брат-близнец. Подростка срочно госпитализировали, но врачи предупредили родителей, что у их сына практически нет шансов выжить из-за смерти его мозга.
Семья считает, что школьник принял участие во флешмобе под названием «блэкаут». Блогерам предлагалось накинуть ремень вокруг шеи и задержать дыхание на время записи видео. В январе из-за блэкаут-челленджа погибла 10-летняя девочка из Италии.
Происшествия,Newsweek,
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