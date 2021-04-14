В районе сочинского аэропорта на Костромской улице в среду днем произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Судя по появившимся в Сети кадрам с места аварии, удар при столкновении легковушек был настолько сильный, что одна из машин оказалась на крыше «Нивы».