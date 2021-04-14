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Появилось видео с места ДТП с тремя машинами в Сочи

Алевтина Жаркова
48 минут назад
В районе сочинского аэропорта на Костромской улице в среду днем произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Судя по появившимся в Сети кадрам с места аварии, удар при столкновении легковушек был настолько сильный, что одна из машин оказалась на крыше «Нивы».
По данным СМИ со ссылкой на представителя краевого ГИБДД, в результате ДТП пострадавших среди людей нет. Тем не менее там находится скорая помощь. Все три автомобиля получили повреждения различного характера. Обстоятельства ЧП сейчас устанавливаются.
Происшествия,Видео,Сочи,
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