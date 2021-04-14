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Тело 19-летнего контрактника обнаружили в Воронежской области

Свободная пресса
14 минут назад
Следственный комитет проводит проверку по факту смерти солдата-контрактника во время своего отпуска в Воронежской области. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Тело контрактника нашли под Воронежем
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Обстоятельства гибели военнослужащего в управлении не раскрыли.
В свою очередь местные СМИ отмечают, что погибший служил в войсковой части в/ч 91711 в городе Богучар. Он приехал в отпуск домой в село Красный Лог. Предположительно, солдат покончил жизнь самоубийством.
В 2019 году на территории этой же войсковой части произошла резонансная смерть другого срочника Степана Цымбала. Изначально было возбуждено уголовное дело по статье «убийство», так как военного нашли со связанными скотчем руками и полиэтиленовым пакетом на голове. Но в дальнейшем в качестве главной версии произошедшего стали рассматривать самоубийство.
Происшествия,СКР,Воронежская Область,
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