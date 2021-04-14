Тело контрактника нашли под Воронежем

В свою очередь местные СМИ отмечают, что погибший служил в войсковой части в/ч 91711 в городе Богучар. Он приехал в отпуск домой в село Красный Лог. Предположительно, солдат покончил жизнь самоубийством.

В 2019 году на территории этой же войсковой части произошла резонансная смерть другого срочника Степана Цымбала. Изначально было возбуждено уголовное дело по статье «убийство», так как военного нашли со связанными скотчем руками и полиэтиленовым пакетом на голове. Но в дальнейшем в качестве главной версии произошедшего стали рассматривать самоубийство.