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Летевший в Анталью самолет приземлился в Краснодаре из-за плохого самочувствия пассажирки

Москва24иещё 3
29 минут назад
Самолет рейсом Москва – Анталия совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за плохого самочувствия одной из пассажирок. Как уточнили в пресс-службе международного аэропорта Краснодар, ее госпитализировали в городскую больницу.
Летевший в Анталью самолет экстренно сел в Краснодаре
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
"В аэропорт Краснодар на запасной прибыл рейс У6 3001 ДМД – Анталья (авиакомпании "Уральские авиалинии", А321, посадка в 05:53) в связи с ухудшением состояния пассажира (женщина, 26 лет)", – говорится в сообщении.
Самолет продолжил следовать в Анталью в 07:43 мск.Ранее сообщалось об экстренной посадке самолета лоукостера "Победа" Сочи – Петербург в Москве. Причиной для этого стало плохое самочувствие одного из пассажиров.
Происшествия,Уральские авиалинии,Москва,Анталья,Краснодар,
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