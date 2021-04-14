В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Появилось видео предполагаемого убийцы вора в законе в Москве

Алевтина Жаркова
49 минут назад
Подозреваемый в убийстве мужчины в фитнес-центре в Москве задержан. Следственный комитет России обнародовал кадры, на которых запечатлен предполагаемый злоумышленник.
Напомним, убийство в спорт-клубе, который находится в элитном жилом комплексе «Алые Паруса» на северо-западе столицы произошло 12 апреля на глазах у его посетителей. Как уточняется в СМИ, погибший являлся криминальным авторитетом, известным как Альберт Рыжий (настоящее имя – Али Гейдаров).
Известно также, что после совершения преступления мужчина уехал на автобусе и попал в объектив камеры видеонаблюдения. Запись появилась в распоряжении Telegram-канала «112». На конечной остановке водитель транспортного средства обнаружил за сиденьем пистолет.
Происшествия,Криминал,Видео,СКР,Москва,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители