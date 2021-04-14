Напомним, убийство в спорт-клубе, который находится в элитном жилом комплексе «Алые Паруса» на северо-западе столицы произошло 12 апреля на глазах у его посетителей. Как уточняется в СМИ, погибший являлся криминальным авторитетом, известным как Альберт Рыжий (настоящее имя – Али Гейдаров).
Известно также, что после совершения преступления мужчина уехал на автобусе и попал в объектив камеры видеонаблюдения. Запись появилась в распоряжении Telegram-канала «112». На конечной остановке водитель транспортного средства обнаружил за сиденьем пистолет.