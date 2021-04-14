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Любовь Соболь принудительно доставили в суд по делу о проникновении в квартиру

ТАСС
1 час назад
Юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иноагентом) Любовь Соболь принудительно доставили в мировой суд 276 судебного участка Перовского района Москвы для участия в процессе по делу о незаконном проникновении в чужую квартиру. Об этом ТАСС сообщили в суде.
Любовь Соболь принудительно доставили в суд
Фото: ТАССТАСС
"Приставы выполнили решение судьи и доставили Соболь в процесс", - сказали агентству.
Ранее судья Инна Шилободина распорядилась принудительно доставить Соболь на заседание из-за неявки подсудимой на предыдущее заседание.
Соболь обвиняется по ч. 2 ст. 139 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия"). Вину она не признает. По данным СК, 21 декабря 2020 года Соболь неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины в доме на востоке столицы, представившись сотрудником Роспотребнадзора. После двух неудавшихся попыток она ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представившись брошенной женой и заявив, что в квартире якобы находится маленький ребенок, с которым ей не позволяют общаться. Когда хозяйка открыла дверь, она оттолкнула ее и, применяя физическую силу, ворвалась в квартиру и обошла все помещения, снимая свои действия на телефон.
Ранее сообщалось, что предполагаемый сотрудник спецслужб Константин Кудрявцев, которого Соболь искала в квартире, не проходит свидетелем или потерпевшим по этому делу. Потерпевшими стали теща Кудрявцева Галина Субботина и его жена.
Происшествия,Любовь Соболь,Константин Кудрявцев,Галина Субботина,Фонд борьбы с коррупцией,Роспотребнадзор,Москва,Россия,
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