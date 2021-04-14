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Полицейский застрелил подростка в США

Национальная Служба Новостейиещё 6
55 минут назад
Полицейский застрелил подростка в американском штате Мэриленд. Сотрудника отстранили от работы, ведется расследование, сообщила полиция штата.
Полицейский застрелил подростка в США
Фото: ReutersReuters
По предварительным данным, в полицейский участок Сент-Мэри поступило два звонка о потенциально вооруженном 16-летнем белом подростке. Звонившие рассказали, что у юноши может быть при себе пистолет и нож.
По данным свидетелей, несовершеннолетний первым направил пистолет на прибывшего на вызов правоохранителя. Полицейский первым выстрелом ранил подростка, затем выстрелил второй раз, когда тот достал нож и попытался встать.
Подросток скончался в больнице. Сотрудника полиции отстранили от работы до завершения расследования.
По подсчетам The Washington post, за прошедший год от рук американских полицейских погиб 991 человек. С 2015 года насчитывается более пяти тысяч таких перестрелок.
Происшествия,Washington Post,Соединенные Штаты,
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