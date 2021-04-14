Полицейский застрелил подростка в США

Полицейский застрелил подростка в американском штате Мэриленд. Сотрудника отстранили от работы, ведется расследование, сообщила полиция штата.

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По предварительным данным, в полицейский участок Сент-Мэри поступило два звонка о потенциально вооруженном 16-летнем белом подростке. Звонившие рассказали, что у юноши может быть при себе пистолет и нож.

По данным свидетелей, несовершеннолетний первым направил пистолет на прибывшего на вызов правоохранителя. Полицейский первым выстрелом ранил подростка, затем выстрелил второй раз, когда тот достал нож и попытался встать.

Подросток скончался в больнице. Сотрудника полиции отстранили от работы до завершения расследования.