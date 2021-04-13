В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

На Украине изнасилована и убита волонтерша, снабжавшая карателей в Донбассе

ИА Regnum
42 минуты назад
На Украине в городе Никополь Днепропетровской области изнасилована и убита Анжела Мончинская, ранее награжденная за помощь нацистским карателям медалью «За верность украинскому народу».
Волонтершу из Донбасса изнасиловали и убили на Украине
Фото: ТАССТАСС
Об этом 13 апреля сообщает газета «Никопольская правда».
По информации издания, Мончинская работала администратором в подпольном игровом клубе и была убита охранником заведения, который избил и изнасиловал ее, а также ограбил кассу.
После этого злоумышленник устроил поджог помещения, пытаясь скрыть следы преступления. Однако был задержан сотрудниками частной охранной фирмы, прибывшими на место происшествия.
Мончинская скончалась в реанимационном отделении от полученных травм.
Местные СМИ напоминают, что Анжела Мончинская несколько лет собирала деньги на снаряжение и продовольствие, которое возила участникам украинской карательной операции в Донбассе. За это она получила медаль «За верность украинскому народу».
Происшествия,Никополь,Украина,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители