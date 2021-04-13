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Мужчина с топором задержан вблизи Букингемского дворца

Газета.Ru
47 минут назад
Полиция Лондона задержала мужчину с топором на центральной улице Мэлл, связывающей Букингемский дворец с Трафальгарской площадью.
Мужчина с топором задержан у Букингемского дворца
Фото: ReutersReuters
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правоохранительные органы.
Инцидент произошел 13 апреля около 18.30 по местному времени (20.30 мск), указано в сообщении. Мужчину с топором заметили полицейские, патрулирующие улицу, после чего он был задержан за ношение оружия.
По данным полиции, задержанному около 40 лет, другие подробности о его личности и намерениях на данный момент не сообщаются. В результате произошедшего никто не пострадал.
Ранее в Соединенных штатах рядом с Белым домом была задержана вооруженная женщина. По предварительной информации, 66-летняя женщина пыталась проникнуть на территорию резиденции президента страны Джозефа Байдена, чтобы передать ему письмо. При этом ее сопровождал мужчина с пневматическим ружьем.
Происшествия,Джозеф Байден,
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