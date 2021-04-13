Мужчина с топором задержан у Букингемского дворца

Полиция Лондона задержала мужчину с топором на центральной улице Мэлл, связывающей Букингемский дворец с Трафальгарской площадью.

Фото: Reuters Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел 13 апреля около 18.30 по местному времени (20.30 мск), указано в сообщении. Мужчину с топором заметили полицейские, патрулирующие улицу, после чего он был задержан за ношение оружия.

По данным полиции, задержанному около 40 лет, другие подробности о его личности и намерениях на данный момент не сообщаются. В результате произошедшего никто не пострадал.