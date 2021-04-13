Мужчина утонул в пруду в московском парке

В парке «Торфянка» в пруду утонул мужчина, сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника, на место происшествия вызывали психологов для того, чтобы они успокоили родственников погибшего. Как сообщили в социальных сетях, мужчина утонул, бросившись спасать щенка.