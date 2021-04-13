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Мужчина утонул в пруду в московском парке

Деловая газета "Взгляд"
51 минуту назад
В парке «Торфянка» в пруду утонул мужчина, сообщил источник в экстренных службах.
Мужчина утонул в пруду в московском парке
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Похоже, что погиб. Вызвали водолазов», – передает сообщение телеканал «360».
По словам собеседника, на место происшествия вызывали психологов для того, чтобы они успокоили родственников погибшего. Как сообщили в социальных сетях, мужчина утонул, бросившись спасать щенка.
В июле прошлого года под Саратовом в пруду утонула 12-летняя девочка.
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