Россиянка плеснула в лицо соседке уксусной кислотой

«Супруга спросила: «Зачем вы это сделали?» Бабуся ответила, что какие-то дети кидали камушки в ее окно, и она их хотела облить. Детей! Кислотой!.. Мои вызвали полицию и скорую, пришел участковый, что-то записал. В итоге супруга в химических ожогах, дети в шоке, бабуся дверь не открыла даже сотрудникам скорой помощи (хотели узнать, что это была за жидкость), не говоря уж об извинениях, хотя какие к черту извинения. Сотрудник полиции толком не сказал, какие будут приняты меры » - возмущается мужчина.