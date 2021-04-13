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Пенсионерка в Татарстане из-за детей плеснула в лицо соседке уксусной кислотой

Провинция.руиещё 1
4 часа назад
Пенсионерка из Елабуги, республика Татарстан плеснула в лицо соседке уксусной кислотой, едва та открыла домофонную дверь - стояла в подъезде и караулила. У женщины диагностированы ожоги лица и носоглотки. Об инциденте в сообществе «Типичная Елабуга» ВКонтакте 12 апреля рассказал супруг пострадавшей.
Россиянка плеснула в лицо соседке уксусной кислотой
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам мужчины, все произошло в подъезде дома 28 на улице Тази Гиззата. Жена с двумя детьми возвращались домой от родственников. Едва женщина открыла дверь – ей в лицо плеснули кислотой. Попало и на старшую дочь.
«Супруга спросила: «Зачем вы это сделали?» Бабуся ответила, что какие-то дети кидали камушки в ее окно, и она их хотела облить. Детей! Кислотой!.. Мои вызвали полицию и скорую, пришел участковый, что-то записал. В итоге супруга в химических ожогах, дети в шоке, бабуся дверь не открыла даже сотрудникам скорой помощи (хотели узнать, что это была за жидкость), не говоря уж об извинениях, хотя какие к черту извинения. Сотрудник полиции толком не сказал, какие будут приняты меры » - возмущается мужчина.
Правоохранительные органы инцидент пока никак не прокомментировали.
Происшествия,МВД,Республика Татарстан,Елабуга,
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