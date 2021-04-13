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Накинувшегося на россиянина медведя сняли на видео

Алевтина Жаркова
21 минуту назад
В Благовещенске медведь накинулся на россиянина. Животное схватило мужичину за куртку, когда тот пришел его покормить. По предварительной информации, инцидент произошел на одной из местных торговых баз.
На опубликованной телеканалом «360» записи видно, как пожилой человек подходит к клетке, где находится косолапый и дает ему кусок хлеба. В этот момент зверь хватает мужчину за куртку, тот чудом успевает вырваться.
По данному факту прокуратура Амурской области уже инициировала проверку. Об этом сообщает Дальневосточное информационное агентство «Порт Амур».
Происшествия,Видео,Благовещенск,
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