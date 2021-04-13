Актер Струков задержан за педофилию

В отношении актера Никиты Струкова возбуждены еще два уголовных дела о совершении развратных действий. Об этом сообщает «Конкретно.ru».

Фото: Kino-teatr.ru Kino-teatr.ru

В январе СМИ сообщили, что родители 15-летнего подростка заявили в полицию о том, что Струков, будучи вожатым в детском лагере, пригласил их сына в гости и стал трогать за интимные места. Против актера было возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия». С него была взята подписка о невыезде.

Сегодня «Конкретно.ru» сообщило, что в отношении Струкова были возбуждены еще два дела по той же статье. Актера заподозрили в том, что в октябре 2019 года и в сентябре 2020-го он прикасался к интимным местам двух на тот момент 15-летних подростков мужского пола.

Струкову, как сообщал «Рамблер», 62 года. Он известен исполнением ролей в таких фильмах и сериалах, как «Улицы разбитых фонарей», «Опера: Хроники убойного отдела», «Литейный, 4», «По имени Барон» и «Гром ярости».