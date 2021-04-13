Актер Струков задержан за педофилию

В отношении актера Никиты Струкова
возбуждены еще два уголовных дела о совершении развратных действий. Об этом сообщает
«Конкретно.ru».
Фото: Kino-teatr.ruKino-teatr.ru
В январе СМИ сообщили, что родители 15-летнего подростка заявили в полицию о том, что Струков, будучи вожатым в детском лагере, пригласил их сына в гости и стал трогать за интимные места. Против актера было возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия». С него была взята подписка о невыезде.
Сегодня «Конкретно.ru» сообщило, что в отношении Струкова были возбуждены еще два дела по той же статье. Актера заподозрили в том, что в октябре 2019 года и в сентябре 2020-го он прикасался к интимным местам двух на тот момент 15-летних подростков мужского пола.
Струкову, как сообщал «Рамблер», 62 года. Он известен исполнением ролей в таких фильмах и сериалах, как «Улицы разбитых фонарей», «Опера: Хроники убойного отдела», «Литейный, 4», «По имени Барон» и «Гром ярости».
В первой половине марта СМИ сообщили, что жительница Санкт-Петербурга организовала порнографическую съемку своей 10-летней дочери с целью последующего распространения данных материалов. Сотрудники правоохранительных органов
уличили ее в этом и возбудили в ее отношении уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, совершенных с особой жестокостью и сопряженных с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.