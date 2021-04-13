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СМИ: актера Струкова задержали после обвинений в педофилии

Газета.Ru
1 час назад
Актера сериала «Улицы разбитых фонарей» Никиту Струкова задержали в Санкт-Петербурге после новых обвинений в педофилии, сообщает Telegram-канал Life Shot со ссылкой на собственный источник.
Актер Струков задержан за педофилию
Фото: kino-teatr.rukino-teatr.ru
Утвержадется, что 62-летнего Струков подозревают в совершении развратных действий в отношении еще двух несовершеннолетних мальчиков, которым на момент преступления было 15 и 16 лет.
До этого актер находился под подпиской о невыезде. В начале 2021 года в полицию обратились родители 15-летнего школьника, заявившие, что артист, находясь в своей квартире с их ребенком, совершил в отношении подростка развратные действия. Было возбуждено уголовное дело.
Ранее Струков, отвечая на обвинения в педофилии, заявлял, что ребенок мог сам идти на физический контакт с ним и обнимать его. Струков также отрицал, что ему можно вменить обвинение в развратных действиях по отношению к подростку. «Даже если я с каким-то отклонением, то, наверное, я соображаю, что детей я никогда не трогаю», — говорил он, жалуясь на сильное психологическое давление.
Никита Струков также играл в сериале «Литейный», фильмах «Трудно быть богом», «Убойная сила-3» и «Мушкетеры Екатерины».
Происшествия,Никита Струков,Санкт-Петербург,
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