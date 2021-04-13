Несколько человек подстрелили в американской школе

Инцидент произошёл в городе Ноксвилл. В результате инцидента пострадали несколько человек.

Ранее полиция Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) арестовала выходца из Бангладеш за то, что он опубликовал в TikTok видеоролик, смонтировав к нему звуки выстрелов. Мужчина предстанет перед судом. Об этом писал NEWS.ru.