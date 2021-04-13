Несколько человек подстрелили в американской школе

Стрельба произошла в одной из школ в штате Теннесси в США. Об этом сообщает ABC.
Фото: David Crane/ZUMAPRESS.comDavid Crane/ZUMAPRESS.com
Инцидент произошёл в городе Ноксвилл. В результате инцидента пострадали несколько человек.
Несколько служб находятся на месте стрельбы в школе Austin-East Magnet. Сообщается о нескольких пострадавших, включая офицера полиции Ноксвилла, — сообщает местная полиция в своём аккаунте в Twitter.
Подробности происшествия устанавливаются. Правоохранители ведут расследование.
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