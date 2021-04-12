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Военные вертолеты вылетели на тушение пожара в "Невской мануфактуре"

Газета.Ruиещё 8
2 часа назад
Два вертолета Министерства обороны направлены для помощи в ликвидации пожара в «Невской мануфактуре», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
В соответствии с решением министра обороны Сергея Шойгу, для помощи в ликвидации пожара выделены два вертолета Ми-8 армейской авиации Западного военного округа.
Один из вертолетов вылетел с аэродрома Пушкино в Ленинградской области, второй – с аэродрома Левашово Санкт-Петербурга. Оба Ми-8 оснащены водосливным устройством ВСУ-5.
12 апреля в здании петербургской «Невской мануфактуры» начался пожар. Изначально горение было зафиксировано на четвертом и пятом этажах производственного здания размерами 35 на 50 м. Впоследствии площадь возгорания достигла 10 тыс. кв. м, произошло обрушение кровли на всей площади горения.
Ранее сообщалось, что на «Невской мануфактуре» погиб пожарный. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
По последним данным, огонь перекинулся на соседнее здание.
Происшествия,Видео,Сергей Шойгу,Министерство обороны,РИА Новости,
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