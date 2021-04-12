В Москве застрелили вора в законе Альберта Рыжего

Убитым в фитнес-клубе московского ЖК «Алые паруса» оказался вор в законе Али Гейдаров, известный в криминальном мире как Алик Рыжий или Альберт Питерский.

Убийство произошло, когда Гейдаров занимался на беговой дорожке. Убийца подошел к Гейдарову со спины и выстрелил несколько раз, после чего забрал свои вещи и скрылся. В это время в зале также находились другие посетители.

«В воровском мире был известен бесстрашным характером. Выступал за "раскоронацию" других воров, чем нажил себе множество врагов, пережил не одно покушение», - пишет Mash.

Погибшему было 40 лет, в фитнес-клубе он занимался под именем Геннадий Петров

По данным телеграм-канала 112, Альберта Питерского застрелили из пистолета-пулемета. Имя его предполагаемого убийцы – Талах Поручев.

Полиция ведет поиски преступника.