В Москве застрелили вора в законе Альберта Рыжего

Убитым в фитнес-клубе московского ЖК «Алые паруса» оказался вор в законе Али Гейдаров, известный в криминальном мире как Алик Рыжий или Альберт Питерский.
Убийство произошло, когда Гейдаров занимался на беговой дорожке. Убийца подошел к Гейдарову со спины и выстрелил несколько раз, после чего забрал свои вещи и скрылся. В это время в зале также находились другие посетители.
«В воровском мире был известен бесстрашным характером. Выступал за "раскоронацию" других воров, чем нажил себе множество врагов, пережил не одно покушение», - пишет Mash.
Погибшему было 40 лет, в фитнес-клубе он занимался под именем Геннадий Петров
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По данным
телеграм-канала 112, Альберта Питерского застрелили из пистолета-пулемета. Имя его предполагаемого убийцы – Талах Поручев.
Полиция ведет поиски преступника.
Как сообщал «Рамблер», 7 апреля в Санкт-Петербурге неизвестный напал с ножом на 63-летнего отца и его 41-летнего сына-боксера. В результате нападения боксер скончался, его отец в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Подозреваемого задержали в тот же день в Карелии.