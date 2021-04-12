В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Второй пожарный погиб во время тушения «Невской мануфактуры»

РИА "ФедералПресс"
32 минуты назад
В Петербурге во время тушения «Невской мануфактуры» погиб еще один пожарный. Об этом 12 апреля сообщают СМИ.
Второй пожарный погиб на «Невской мануфактуре»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По информации «5-tv.ru», погиб 30-летний заместитель начальника 64-й части. Он был госпитализирован с места происшествия с серьезными ожогами до 50% поверхности тела.
«Второй пожарный погиб во время тушения возгорания в «Невской мануфактуре» в Петербурге», – сообщает издание.
Перед этимстало известно, что во время пожара погиб командир отделения 64 ПСЧ Илья Белецкий, сообщают «РИА Новости» в своем телеграм-канале. Мужчину госпитализировали с ожогами, но спасти его не удалось.
Ранее «ФедералПресс» писал, что на место пожара в «Невской мануфактуре» выехали следователи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу
Происшествия,МЧС,ФедералПресс,РИА Новости,Санкт-Петербург,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители