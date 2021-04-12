Второй пожарный погиб на «Невской мануфактуре»

По информации «5-tv.ru», погиб 30-летний заместитель начальника 64-й части. Он был госпитализирован с места происшествия с серьезными ожогами до 50% поверхности тела.
«Второй пожарный погиб во время тушения возгорания в «Невской мануфактуре» в Петербурге», – сообщает издание.
Перед этимстало известно, что во время пожара погиб командир отделения 64 ПСЧ Илья Белецкий, сообщают «РИА Новости» в своем телеграм-канале. Мужчину госпитализировали с ожогами, но спасти его не удалось.
Ранее «ФедералПресс» писал, что на место пожара в «Невской мануфактуре» выехали следователи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу