Второй пожарный погиб на «Невской мануфактуре»

По информации «5-tv.ru», погиб 30-летний заместитель начальника 64-й части. Он был госпитализирован с места происшествия с серьезными ожогами до 50% поверхности тела.

Перед этимстало известно, что во время пожара погиб командир отделения 64 ПСЧ Илья Белецкий, сообщают «РИА Новости» в своем телеграм-канале. Мужчину госпитализировали с ожогами, но спасти его не удалось.