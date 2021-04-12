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Кровля горящей в Петербурге Невской мануфактуры обрушилась

RT на русском
1 час назад
Кровля горящей в Санкт-Петербурге фабрики «Невская мануфактура» обрушилась на площади 10 тыс. кв. м. Об этом сообщили в городском управлении МЧС России.
«Произошло обрушение кровли на площади 10 тыс. кв. м.», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что площадь возгорания на Невской мануфактуре в Санкт-Петербурге возросла до 10 тыс. кв. м.
В результате пожара один человек погиб и двое пострадали.
Происшествия,Видео,Санкт-Петербург,
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