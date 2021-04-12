В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

«Невскую мануфактуру» восстановят после пожара

РИА "ФедералПресс"иещё 17
50 минут назад
«От сильного пожара очень серьезно пострадал памятник архитектуры, объект культурного наследия. Величина ущерба устанавливается», – говорится в сообщении. Александр Беглов отметил, что по закону возможно только восстановление здания. По его словам, важно усилить ответственность собственников за содержание объектов культурного наследия. Из данных предоставленных пресс-службой города также следует, что Главное следственное управление СК России по Санкт Петербургу возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). «Двое пожарных, пострадавших при тушении Невской мануфактуры в Петербурге, введены медикаментозную кому» – пишут телеграм-каналы. В настоящее время пожар на «Невской мануфактуре» в Петербурге локализован на площади в 10 тысяч «квадратов». Ранее «ФедералПресс» писал о том, что на месте пожара на «Невской мануфактуре» обнаружено тело погибшего. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу
Пожар в "Невской мануфактуре" локализовали
Фото: ReutersReuters
Происшествия,Александр Беглов,МЧС,СКР,ФедералПресс,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители