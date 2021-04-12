Пожар в "Невской мануфактуре" локализовали

«От сильного пожара очень серьезно пострадал памятник архитектуры, объект культурного наследия. Величина ущерба устанавливается», – говорится в сообщении. Александр Беглов
отметил, что по закону возможно только восстановление здания. По его словам, важно усилить ответственность собственников за содержание объектов культурного наследия. Из данных предоставленных пресс-службой города также следует, что Главное следственное управление СК
России по Санкт Петербургу возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). «Двое пожарных, пострадавших при тушении Невской мануфактуры в Петербурге, введены медикаментозную кому» – пишут телеграм-каналы. В настоящее время пожар на «Невской мануфактуре» в Петербурге локализован на площади в 10 тысяч «квадратов». Ранее «ФедералПресс» писал о том, что на месте пожара на «Невской мануфактуре» обнаружено тело погибшего. Фото: пресс-служба ГУ МЧС
по Санкт-Петербургу