Сын экс-главы полиции Москвы найден мёртвым на Кипре

Отмечается, что мужчине был 41 год. Он занимался бизнесом. Как показала экспертиза, сын экс-главы столичной полиции умер в ночь на 10 апреля. Смерть наступила во сне. Тело предпринимателя обнаружила его 15-летняя дочь.

Как сообщили судмедэксперты, сын Пронина умер в результате коронарной недостаточности. 13 апреля его тело доставят в Москву, где семья проведёт ещё одну экспертизу. Также источник рассказал, что внучка Пронина в последнее время жила на Кипре со своим отцом, так как её родители после развода не успели закончить «борьбу» за несовершеннолетнего ребёнка.