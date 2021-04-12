Российская школьница умерла из-за видео в TikTok

городе Рубцовске 12-летняя девочка умерла после скандала в школе из-за видео, выложенного в TikTok. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Трагедия произошла 8 апреля. По словам соседей, девочка сняла на видео, как ее одноклассник вытирает корректор, пролитый на брюки. Другой одноклассник счел это забавным и опубликовал ролик в TikTok. После этого детей и их родителей вызвали на беседу в школу.

«Беседу начали проводить до прихода мамы, девочка в это время плакала. ( ) Детям объяснили, что нельзя снимать других без согласия и выкладывать в интернет. В каком тоне проходил разговор, я не знаю», - рассказала соседка Татьяна.

Она отметила, что девочка был очень расстроена и мама, чтобы ее успокоить, по дороге из школы купила ей игрушку и новую куртку. Вернувшись домой, школьница села за уроки, а мама ушла заниматься хозяйством.

«У них есть козы. Девочка в это время была дома одна. Когда уже мама вернулась домой, то нашла дочь мертвой – она лежала на полу кухни, у входной двери. Позже мы узнали, что она написала подруге в Whats App, что у нее все расплывается и болит в глазах», - заявила Татьяна.

Она подчеркнула, что у ребенка не было проблем со здоровьем.

«Возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств гибели ребенка. Следователем будут тщательно проверены все версии и установлены причины произошедшего», - отмечается в сообщении на сайте ведомства.