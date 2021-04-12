Московские следователи возбудили уголовное дело о хищении 23 млн рублей у 81-летней дочери лётчика-испытателя Валерия Чкалова . Мошенники ввели её в заблуждение, и она сама перевела деньги на их счёт.

В апреле 2021 года жительнице столицы позвонили неизвестные лица, представившись сотрудниками Следственного комитета и службы безопасности банка. Последние сообщили, что персональные данные 81-летней женщины находятся в свободном доступе и ей необходимо перевести все свои сбережения на безопасный счёт. Потерпевшая, введённая в заблуждение, перевела неизвестным более 23 млн рублей, — говорится в сообщении СУ СК РФ по Москве.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Следствие устанавливает всех причастных к этому делу.

Сотрудники Следственного комитета напомнили об участившихся случаях телефонного мошенничества и предупредили, что лица, которые под различным предлогом убеждают граждан перевести денежные средства тем или иным способом, не являются сотрудниками СК РФ и любых других органов власти РФ.

Как писал NEWS.ru, телефонные мошенники в России стали использовать для обмана новую легенду, выбирая в жертвы ипотечных заёмщиков. Зная дату платежа и его размер, они пытаются спровоцировать клиента банка перевести средства на подконтрольные им счета. Мошенники оставляют жертву в покое, только когда узнают, что она намерена платить в отделении банка.