Россиянин лишился 15,5 млн при попытке заработать в интернете

Москвич решил заработать на интернет-торгах и перевел мошенникам 15,5 млн рублей. Об этом пишет РЕН ТВ.

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По данным издания, 58-летний житель столицы познакомился в Сети с девушкой, которая предложила ему заработать на валютных и криптовалютных торгах на бирже. Заинтересовавшись предложением, москвич перешел по присланной ему ссылке и зарегистрировался.

После чего с ним связался «аналитик финансовой компании», который предложил ему инвестировать средства, пообещав, что таким образом он не только сохранит свои деньги, но и получит выгоду. Мужчина внес 15 миллионов рублей, а когда захотел вывести их со счета, то выяснилось, что тот заблокирован.

После этого, поверив своей виртуальной знакомой, житель столицы внес еще 500 тысяч рублей. Но вывести свои деньги вновь не смог. Москвич заподозрил, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.