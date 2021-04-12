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Происходящее в аварийно севшем в Сочи самолете сняли на видео

Lenta.ru
1 час назад
В сети появилось видео, снятое изнутри аварийно севшего самолета, летевшего в Санкт-Петербург из Сочи. Ролик с кадрами происходящего опубликовал Telegram-канал Mash.
На записи путешественники сидят в своих креслах в кислородных масках, в то время как бортпроводницы успокаивают тревожных пассажиров.
«Самолет разгерметизировался, из-за чего не может набрать заданную высоту. Придется нам один час вырабатывать топливо в районе Сочи. В общем-то, самолет полностью управляем, для нас ничего опасного нет», — заверил пилот по громкоговорителю.
Вечером 11 апреля самолет авиакомпании Azur Air, следовавший из Сочи в Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета из-за разгерметизации кабины. Никто из 190 пассажиров, находящихся на борту лайнера, не пострадал.
Происшествия,Видео,Boeing,Санкт-Петербург,Сочи,
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