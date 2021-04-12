Воронежец голыми руками убил бешеную волчицу

Когда хищник бросился на него и схватил за ногу, мужчина разжал ему челюсти, придавил к земле и задушил. В результате он получил травму ноги. Кроме того, пострадавшему придется пройти курс антирабической вакцинации, поскольку у убитого животного нашли бешенство.