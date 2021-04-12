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Родственники изнасиловали шестилетнюю девочку на глазах у трехлетнего брата

Lenta.ru
1 час назад
Двое родственников изнасиловали шестилетнюю девочку в индийском городе Бхопал (штат Мадхья-Прадеш) на глазах у ее трехлетнего брата. Об этом пишет портал Times Now.
Родственники изнасиловали девочку на глазах у брата
Фото: EPAEPA
Как сообщается, пострадавшая сама рассказала все матери, когда та обратила внимание на странное поведение дочери. Как оказалось, девочка скрывала произошедшее около недели, так как родственники ее запугали.
Выяснилось, что дядя со стороны матери привел детей в дом к родственникам, чтобы якобы дать им самосы — традиционную еду. Там уже находился и их родной дедушка. Мужчины заперлись в одной из комнат и на глазах у маленького брата по очереди насиловали шестилетнюю. Затем они дали девочке 20 рупий (примерно 20 рублей), чтобы она никому не рассказала о произошедшем. После детям действительно купили самосы и отвели их домой.
Мать пострадавшей заявила в полицию. В настоящее время 48-летний дедушка девочки и 20-летний родственник задержаны и находятся под стражей.
Осенью 2020 года сообщалось, что в индийском городе Шахджаханпур отец и сын задушили и обезглавили 16-летнюю девушку, забеременевшую после изнасилования.
Происшествия,Газета The Times,Бхопал,
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