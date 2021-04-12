Родственники изнасиловали девочку на глазах у брата

Как сообщается, пострадавшая сама рассказала все матери, когда та обратила внимание на странное поведение дочери. Как оказалось, девочка скрывала произошедшее около недели, так как родственники ее запугали.

Выяснилось, что дядя со стороны матери привел детей в дом к родственникам, чтобы якобы дать им самосы — традиционную еду. Там уже находился и их родной дедушка. Мужчины заперлись в одной из комнат и на глазах у маленького брата по очереди насиловали шестилетнюю. Затем они дали девочке 20 рупий (примерно 20 рублей), чтобы она никому не рассказала о произошедшем. После детям действительно купили самосы и отвели их домой.