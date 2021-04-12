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Российский полицейский скончался после попытки суицида на работе

Lenta.ru
1 час назад
В больнице Пензы скончался сотрудник полиции, который совершил попытку суицида в служебном помещении. Об этом сообщает портал «Pro Город Пермь».
Полицейский умер после попытки суицида на работе в Пензе
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным пресс-службы регионального управления МВД, полицейский ранил себя сам: его нашли коллеги. По данному факту начальник УМВД решил провести служебную проверку и оценить морально-психологический климат в коллективе, где работал погибший.
Как рассказали коллеги, полицейский, совершивший попытку суицида, на работе характеризовался положительно. Данных о том, что у погибшего была напряженная ситуация в коллективе или дома, ранее не поступало.
10 марта сообщалось, что курсант учебного центра Омской академии МВД России покончил с собой на учебных стрельбах.
Происшествия,МВД,Пенза,Пермь,
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