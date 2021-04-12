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Появилось видео ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

Александр Кузьмин
59 минут назад
Вечером в воскресенье в Москве на Кутузовском проспекте, у дома 1Б столкнулись две машины. Видео публикует канал «Москва 24».
На кадрах можно увидеть, как водитель за рулём автомобиля каршеринга, уже ехавший по встречной полосе, врезается во внедорожник. Сообщается, что на проспекте были перекрыты четыре полосы из пяти, движение в центр было затруднено.
«По предварительной информации, виновный в ДТП - 29-летний водитель каршеринга. Он выехал на встречку, сейчас его госпитализировали», - говорится в сообщении Департамента транспорта Москвы.
В данный момент движение по Кутузовскому проспекту полностью восстановлено.
Происшествия,Видео,Москва,
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