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Четыре человека пострадали при стрельбе в Сиэтле

Вечерняя Москваиещё 3
1 час назад
Четыре человека пострадали в результате стрельбы в городе Сиэтл в Соединенных Штатах. Об этом в воскресенье, 11 апреля, сообщила местная полиция в Twitter.
Четыре человека пострадали при стрельбе в Сиэтле
Фото:  pixabay.com/F. Muhammad pixabay.com/F. Muhammad
Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов отреагировала на стрельбу в 15:25 (01:25 понедельника, 12 апреля, по московскому времени).
По данным местного телеканала KIRO 7, стрельба случилась в центральном районе Сиэтла. Получившая огнестрельное ранение девочка-подросток находится в критическом состоянии, состояние еще троих пострадавших мужчин удовлетворительное.
Полицейские пока не задержали стрелявшего.
Происшествия,Криминал,МВД,Сиэтл,Соединенные Штаты,
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