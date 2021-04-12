Четыре человека пострадали при стрельбе в Сиэтле

Четыре человека пострадали в результате стрельбы в городе Сиэтл в Соединенных Штатах. Об этом в воскресенье, 11 апреля, сообщила местная полиция в Twitter.
Фото: pixabay.com/F. Muhammad pixabay.com/F. Muhammad
Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов отреагировала на стрельбу в 15:25 (01:25 понедельника, 12 апреля, по московскому времени).
По данным местного телеканала KIRO 7, стрельба случилась в центральном районе Сиэтла. Получившая огнестрельное ранение девочка-подросток находится в критическом состоянии, состояние еще троих пострадавших мужчин удовлетворительное.