Дымовая труба рухнула на ТЭЦ в Барнауле

Об этом в Telegram сообщила Сибирская генерирующая компания. По данным компании, труба упала вечером 11 апреля, пострадавших не было. Сейчас в городе используются резервные схемы теплоснабжения, задействованы Барнаульская ТЭЦ-3 и районная водогрейная котельная.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на ТЭЦ-4, находящейся на территории города Балаково в Саратовской области, произошла авария. Сначала жители Балаково начали жаловаться в социальных сетях на страшный шум, который доносится со стороны ТЭЦ. Позднее администрация Балаковского района объяснила, что шум был обусловлен срабатыванием автоматической защиты.