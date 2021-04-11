СК проверит смерть школьницы после выговора

«Накануне завуч вызвала ученицу с мамой в кабинет и отругала за ролик в Тик Токе. Разговор проходил на высоких тонах. Из кабинета обе вышли в слезах. Уже через час дома девочка почувствовала себя плохо. Об этом она рассказала подружкам в WhatsApp. Спасти девочку не удалось, причина смерти устанавливается. По неподтвержденной информации девочка отравилась таблетками», - сообщила участница сообщества Олеся.
«8 апреля 2021 года в своей квартире в городе Рубцовске было обнаружено тело 12-летней девочки без признаков насильственной смерти. По данному факту следователями следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю незамедлительно возбуждено уголовное дело», - сказано в сообщении.