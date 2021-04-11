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Смерть школьницы после кофликта с завучем проверит СК

Майк Габриелян
39 минут назад
В соцсетях появились сообщения, что пятиклассница отравилась после выговора завуча школы. Инцидент произошел на Алтае 8 апреля. О нём рассказали пользователи группы «Инцидент Рубцовск».
СК проверит смерть школьницы после выговора
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Предполагаемый случай произошёл в лицее «Эрудит». По версии авторов, 12-летней школьнице стало плохо после разговора с завучем. Педагог якобы отругала ее за некий ролик в тиктоке.
«Накануне завуч вызвала ученицу с мамой в кабинет и отругала за ролик в Тик Токе. Разговор проходил на высоких тонах. Из кабинета обе вышли в слезах. Уже через час дома девочка почувствовала себя плохо. Об этом она рассказала подружкам в WhatsApp. Спасти девочку не удалось, причина смерти устанавливается. По неподтвержденной информации девочка отравилась таблетками», - сообщила участница сообщества Олеся.
Родители девочки говорят, что школа якобы пытается всячески скрыть произошедший инцидент. Завуча упрекают в грубости.
Факт смерти подростка подтвердило управление СКР по Алтайскому краю. Однако официального подтверждения или опровержения истории, изложенной в соцсетях, пока нет.
«8 апреля 2021 года в своей квартире в городе Рубцовске было обнаружено тело 12-летней девочки без признаков насильственной смерти. По данному факту следователями следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю незамедлительно возбуждено уголовное дело», - сказано в сообщении.
Следователи намерены проверить все версии и установить причины произошедшего
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Ровенской области 12 школьников отравились конфетами.
Происшествия,СКР,Алтай,
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