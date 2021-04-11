Подросток открыл стрельбу по одноклассникам в школе Петербурга

Инцидент произошел накануне около 11:30 в специализированной «Морской школе» на улице Орджоникидзе, 18. Ученик девятого класса начал стрелять в помещении раздевалки из пневматического пистолета. Он сделал несколько выстрелов в сторону одноклассников, затем оружие отобрал преподаватель.