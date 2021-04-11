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Подросток открыл стрельбу по одноклассникам в школе Петербурга

Майк Габриелян
23 минуты назад
В Петербурге девятиклассник открыл огонь из пистолета в раздевалке. Оружие отобрал физрук. Об этом сообщает местное издание «Конкретно.ру».
Подросток открыл стрельбу по одноклассникам в школе Петербурга
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ
Инцидент произошел накануне около 11:30 в специализированной «Морской школе» на улице Орджоникидзе, 18. Ученик девятого класса начал стрелять в помещении раздевалки из пневматического пистолета. Он сделал несколько выстрелов в сторону одноклассников, затем оружие отобрал преподаватель.
Пострадавших нет. Школьник сбежал с места происшествия. Вечером его привела в полицию мать.
Подростка опросили и отпустили. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Известно, что подросток из приличной, обеспеченной семьи. Его мать работает директором турфирмы, семья живет в Шлиссельбурге.
Полиция изъяла пневматический пистолет и металлические шарики.
Ранее «Рамблер» сообщал, что под Киевом два школьника устроили поединок на газовых баллончиках и сожгли глаза.
Происшествия,Санкт-Петербург,
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