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Мигранты и россияне устроили массовую драку со стрельбой в центре Петербурга

Майк Габриелян
50 минут назад
Столкновения между среднеазиатами и российскими кавказцами произошли в центре Петербурга. Известно об одном пострадавшем с ножевыми ранениями. Об инциденте сообщает издание "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу управления МВД Петербурга и Ленобласти.
Издание пишет, что 10 апреля у торгового центра на Сенной площади произошел конфликт между гражданами среднеазиатской республики и россиянами – уроженцами Кавказа.
О драке и стрельбе возле ТЦ сообщили бдительные граждане. На место выехали наряды полиции. Они нашли гильзы с резиновыми пулями. Участники конфликта разбежались.
По горячим следам на Садовой улице, недалеко от места происшествия, были задержаны и доставлены в отдел полиции десять человек. Это граждане среднеазиатской страны и россияне, уроженцы Северного Кавказа. Задержанным от 16 до 32 лет.
Полиция также проверила больницы, оказалось, что в одну из них поступил 25-летний молодой человек с множественными резаными ранами. Пояснения врачам он давать отказался.
Полиция не считает конфликт межнациональным. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. Четверо участников конфликта задержаны. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении еще двух граждан. Остальные были опрошены и отпущены.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Петербурге устроили стрельбу из свадебного кортежа.
Происшествия,Видео,МВД,Фонтанка.Ру,Санкт-Петербург,Ленинградская Область,
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