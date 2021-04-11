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Многодетная мать попала в тюрьму за съемку порно с учеником

ЧП Столица
5 часов назад
В Великобритании суд в Карлайле приговорил к тюремному сроку многодетную мать, которая занималась съемками порно со школьником.
Многодетная мать попала в тюрьму за порно с учеником
Фото: ЧП СтолицаЧП Столица
Как сообщает Mirror, 27-летняя Софи Хиндмарч познакомилась с 14-летним мальчиком в Snapchat, после чего сделала ему неприличное предложение. Ученик регулярно навещал совратительницу с 1 ноября по 26 декабря 2019 года.
По версии обвинения, подобные визиты не менее десяти раз заканчивались сексом, в то время как Хиндмарч снимала процесс на мобильный телефон.
Однако в скором времени школьник рассказал отцу о случившемся, после чего к женщине нагрянули сотрудники правоохранительных органов. Сначала она отрицала, что занималась сексом с мальчиком, но позже признала себя виновной в суде.
Ближайшие два года и девять месяцев жительница Великобритании проведет за решеткой.
Происшествия,МВД,Соединенное Королевство,
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