Многодетная мать попала в тюрьму за порно с учеником

Великобритании суд в Карлайле приговорил к тюремному сроку многодетную мать, которая занималась съемками порно со школьником.

Фото: ЧП Столица ЧП Столица

Как сообщает Mirror, 27-летняя Софи Хиндмарч познакомилась с 14-летним мальчиком в Snapchat, после чего сделала ему неприличное предложение. Ученик регулярно навещал совратительницу с 1 ноября по 26 декабря 2019 года.

По версии обвинения, подобные визиты не менее десяти раз заканчивались сексом, в то время как Хиндмарч снимала процесс на мобильный телефон.

Однако в скором времени школьник рассказал отцу о случившемся, после чего к женщине нагрянули сотрудники правоохранительных органов . Сначала она отрицала, что занималась сексом с мальчиком, но позже признала себя виновной в суде.