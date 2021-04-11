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В Москве репетитор похитил ребенка и увез в Екатеринбург

Ura.Ru
1 час назад
В Екатеринбурге задержали мужчину, обвиняемого в похищении ребенка в Москве. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
Репетитор похитил ребенка в Москве
Фото: URA.RUURA.RU
«По данным следствия, 7 апреля 29-летний уроженец Казахстана под обманным предлогом посадил 13-летнего мальчика в такси и увез его в неизвестном направлении. Родители ребенка обратились в полицию», — пишет ТАСС.
По их словам, сын не пришел из школы, а из квартиры исчезли 3 млн рублей.
Позже полиция выяснила, что ребенок действительно приходил в школу, однако в здание не заходил. Также стало известно, что мальчик через планшет отца перевел на свою банковскую карту 100 тысяч рублей, которые обналичил в Москве. Однако оперативники нашли ребенка в Екатеринбурге, а обвиняемый был задержан на 197 км автодороги Пермь — Екатеринбург. Он оказался репетитором мальчика. Мужчину взяли под стражу и на время следствия отправили в СИЗО.
Ранее URA.RU писало и о других похищениях. Так, в январе в Тюмени начали поиски 22-летнего Андрея Захарова, который ушел из дома и не вернулся. Как стало известно сегодня, почти два месяца молодой человек провел в плену. Позже трое человек похитили, несколько дней удерживали и избивали 20-летнего курганца.
Происшествия,Криминал,Андрей Захаров,ФСИН,ИТАР-ТАСС,Москва,Казахстан,Екатеринбург,
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