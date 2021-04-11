Репетитор похитил ребенка в Москве

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Как сообщает РИА Новости репетитор, обманув ребенка, посадил его в такси. Водителю мужчина сообщил ложные сведения о мальчике и увез его в неизвестном направлении.

Родители школьника обратились в полицию, рассказав, что их сын не вернулся домой из школы, а из квартиры пропала крупная сумма денег, три миллиона рублей.

Местонахождение похищенного установили в кратчайшие сроки. Задержанным оказался 29-летний уроженец Казахстана, который незадолго до этого оказывал ребенку частные услуги по репетиторству.