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В Москве репетитор из Казахстана похитил ребенка

Свободная пресса
41 минуту назад
В Москве репетитор похитил 13-летнего школьника и увез его в Свердловскую область.
Репетитор похитил ребенка в Москве
Фото: ТАССТАСС
Как сообщает РИА Новости репетитор, обманув ребенка, посадил его в такси. Водителю мужчина сообщил ложные сведения о мальчике и увез его в неизвестном направлении.
Родители школьника обратились в полицию, рассказав, что их сын не вернулся домой из школы, а из квартиры пропала крупная сумма денег, три миллиона рублей.
Местонахождение похищенного установили в кратчайшие сроки. Задержанным оказался 29-летний уроженец Казахстана, который незадолго до этого оказывал ребенку частные услуги по репетиторству.
Ранее сообщалось, что в Москве мигранты избили подростков и отобрали у них телефон.
Происшествия,Свердловская Область,Москва,Казахстан,
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