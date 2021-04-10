В Москве арестовали обвиняемого в похищении малолетнего

Следователи полагают, что инцидент произошел 7 апреля 2021 года. Мужчина обманул 13-летнего мальчика и посадил его в автомобиль такси. Водителю он сообщил ложные сведения относительно ребенка и увез его в неизвестном направлении.

Выйти на след похитителя удалось совместными усилиями следователей СК и оперативников уголовного розыска. Нашли его в Свердловской области. В итоге по подозрению в совершении преступления задержан 29-летний уроженец Республики Казахстан, который незадолго до случившегося оказывал частные услуги ребенку по репетиторству. Ему предъявлено обвинение.Расследование по уголовному делу продолжается.