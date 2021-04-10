В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

В Москве арестовали обвиняемого в похищении малолетнего

РИАМОиещё 2
1 час назад
Решением суда Москвы арестован мужчина, которого обвиняют в похищении малолетнего ребенка, сообщила РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
В Москве арестовали обвиняемого в похищении малолетнего
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Следователи полагают, что инцидент произошел 7 апреля 2021 года. Мужчина обманул 13-летнего мальчика и посадил его в автомобиль такси. Водителю он сообщил ложные сведения относительно ребенка и увез его в неизвестном направлении.
«В правоохранительные органы обратились родители мальчика, которые сообщили, что их сын не вернулся домой из школы, а из квартиры пропала крупная сумма денежных средств», - сказала Иванова.
Выйти на след похитителя удалось совместными усилиями следователей СК и оперативников уголовного розыска. Нашли его в Свердловской области. В итоге по подозрению в совершении преступления задержан 29-летний уроженец Республики Казахстан, который незадолго до случившегося оказывал частные услуги ребенку по репетиторству. Ему предъявлено обвинение.Расследование по уголовному делу продолжается.
Происшествия,Юлий Иванов,СКР,МВД,РИАМО,Москва,Россия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители