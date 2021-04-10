Жителя Воронежа задержали за избиение жены и троих детей

37-летняя женщина рассказала, что мужчина полтора года бил ее, двух сыновей 7 и 17 лет, а также трехлетнюю дочь. Спустя время жена взяла детей и переехала в кризисный центр, расторгнув брак. После этого она обратилась в полицию, потому что боялась действий бывшего мужа.