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Опасная игровая: ребенок получил травмы в московском ТЦ

Майк Габриелян
50 минут назад
Столичная прокуратура выяснит, кто виноват в травмах семилетней девочки, полученных ею в лабиринте детского центра. Об инциденте сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя надзорного ведомства Людмилу Нефедову.
Аттракцион в московском ТЦ травмировал ребенка
Фото: РамблерРамблер
«Днем 10 апреля в детском центре, расположенном в одном из торговых центров на Дмитровском шоссе, 7-летняя девочка получила травму в результате удара о незащищенный элемент конструкции аттракциона лабиринт», - сказала Нефедова.
Она отметила, что ребенку оказали помощь медики.
Проверку проведет Бутырская межрайонная прокуратура. Ей предстоит установить насколько безопасны услуги, оказываемые детским центром.
При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Ранее «Рамблер» сообщал, что СКР проверит обстоятельства смерти мужчины в бассейне столичного фитнес-центра.
Происшествия,Генпрокуратура РФ,СКР,РИА Новости,
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