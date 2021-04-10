Аттракцион в московском ТЦ травмировал ребенка

Столичная прокуратура выяснит, кто виноват в травмах семилетней девочки, полученных ею в лабиринте детского центра. Об инциденте сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя надзорного ведомства Людмилу Нефедову.
«Днем 10 апреля в детском центре, расположенном в одном из торговых центров на Дмитровском шоссе, 7-летняя девочка получила травму в результате удара о незащищенный элемент конструкции аттракциона лабиринт», - сказала Нефедова.
Она отметила, что ребенку оказали помощь медики.
Проверку проведет Бутырская межрайонная прокуратура. Ей предстоит установить насколько безопасны услуги, оказываемые детским центром.