У российского миллиардера украли квартиру

Понятно, что речь идет о мошенничестве. А пострадавшими сторонами, вероятно, являются как собственник, так и покупатель. Однако в случае судебного разбирательства совершенно неочевиден его исход, так как законодательство помимо понятия «добросовестный покупатель» оперирует таким понятием, как «добросовестный собственник», говорит адвокат коллегии адвокатов Delcredere Никита Петреев: