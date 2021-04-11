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У миллиардера Андрея Андреева украли квартиру

BFM.RU
45 минут назад
Создатель сайта знакомств Badoo Андрей Андреев стал жертвой мошенников и потерял квартиру своей бабушки. Теперь он пытается вернуть ее через суд. Первое заседание прошло 8 апреля в Санкт-Петербурге, сообщает Forbes.
У российского миллиардера украли квартиру
Фото: InstagramInstagram
По словам самого Андрея Андреева, он не живет в России с 2005 года. При этом вся его недвижимость была передана в доверительное управление. В прошлом году доверители сообщили бизнесмену, что двухкомнатная квартира в Приморском районе, в которой он провел детство, еще в 2013 году была продана по подложным документам. Ее покупательницей стала кинопродюсер Евгения Аронова. А продавцом — гражданка Абхазии Людмила Тория, которая сообщила, что получила жилплощадь в наследство от своего умершего мужа Андрея Огаджанянца. Особенностью ситуации является то, что Огаджанянц — это настоящая фамилия самого Андрея Андреева. А наследство Людмила Тория получила, основываясь на свидетельстве о смерти, выданном одним из абхазских органов ЗАГС.
Понятно, что речь идет о мошенничестве. А пострадавшими сторонами, вероятно, являются как собственник, так и покупатель. Однако в случае судебного разбирательства совершенно неочевиден его исход, так как законодательство помимо понятия «добросовестный покупатель» оперирует таким понятием, как «добросовестный собственник», говорит адвокат коллегии адвокатов Delcredere Никита Петреев:

Никита Петреев адвокат коллегии адвокатов Delcredere:

«Добросовестный собственник должен следить за судьбой своей вещи. Сложно говорить о том, что бремя собственности, которое на тебе лежит, полностью выполнимо. Для того чтобы унаследовать квартиру, необходимо прежде всего обратиться к нотариусу с заявлением, и нотариус уже проверяет, действительно ли были лица в родстве или нет. Нотариус запрашивает свидетельство о браке, а свидетельство о смерти нужно нотариусу, чтобы в принципе открыть наследственное дело. На самом деле, необходимо проверять, и суды требуют, чтобы добросовестный покупатель проверил правоустанавливающие документы своего продавца. Но в настоящем деле покупатель добросовестный о факте фальсификации документов на стадии принятия наследства знать не мог. Поэтому вопрос о том, является ли он добросовестным или не является, в принципе не встает. Если квартира ушла помимо воли, в связи с мошенническими действиями, то такую квартиру можно истребовать даже у добросовестного приобретателя, который был максимально аккуратен в приобретении квартиры. На самом деле, это распространенная история, поскольку наследуются не только активы, но и пассивы. То есть когда получает лицо наследство, оно получает еще и долги. И часто квартиру продают, чтобы расплатиться с долгами наследодателя. То есть такая ситуация не редкость».
Как сообщает Forbes, на запрос в Росреестр изданию ответили, что «у государственного регистратора не возникло сомнений в подлинности предоставленных документов, поскольку они отвечали требованиям законодательства» и был предоставлен весь необходимый комплект документов.
Происшествия,Андрей Андреев,Росреестр,Forbes,Санкт-Петербург,Россия,Абхазия,
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