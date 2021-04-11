У российского миллиардера украли квартиру

По словам самого Андрея Андреева, он не живет в России
с 2005 года. При этом вся его недвижимость была передана в доверительное управление. В прошлом году доверители сообщили бизнесмену, что двухкомнатная квартира в Приморском районе, в которой он провел детство, еще в 2013 году была продана по подложным документам. Ее покупательницей стала кинопродюсер Евгения Аронова. А продавцом — гражданка Абхазии
Людмила Тория, которая сообщила, что получила жилплощадь в наследство от своего умершего мужа Андрея Огаджанянца. Особенностью ситуации является то, что Огаджанянц — это настоящая фамилия самого Андрея Андреева. А наследство Людмила Тория получила, основываясь на свидетельстве о смерти, выданном одним из абхазских органов ЗАГС.