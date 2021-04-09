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Крыша жилого пятиэтажного дома загорелась в Воронеже

ТАССиещё 1
27 минут назад
Пожар произошел в четырехэтажном жилом доме на улице Еремеева в Воронеже, жильцы дома эвакуированы. Об этом в пятницу журналистам сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС по региону Сергей Хренов.
Крыша жилого пятиэтажного дома загорелась в Воронеже
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"В 21:40 поступило сообщение о пожаре в доме 27 по улице Еремеева. По прибытии обнаружено загорание кровли в пятиэтажном жилом доме. Происходит распространение огня по деревянным перекрытиям", - сообщил Хренов.
По его словам, все жители дома эвакуированы. Дом отключен от электро- и газоснабжения. На месте пожара работает 12 единиц техники и 40 человек.
Как уточнили в МЧС, площадь пожара составляет 250 кв. метров. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
Как сообщил журналистам руководитель пресс-службы мэрии Никита Чеботарев, на место пожара направлены машины для обогрева и доставки людей к месту временного размещения. Ситуация находится на контроле у главы города Вадима Кстенина. В настоящий момент в Воронеже плюс 4 градуса, осадков нет.
Происшествия,Никита Чеботарев,Вадим Кстенин,Сергей Хренов,МЧС,
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