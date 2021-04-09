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В Москве мигранты избили подростков у торгового центра

Говорит Москва
14 минут назад
Отмечается, что уроженцы Узбекистана также отобрали у одного из молодых людей телефон.
Мигранты избили подростков у торгового центра в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По информации РИА Новости, инцидент произошёл возле ТЦ «Авиапарк» 6 апреля. Пострадали двое подростков 14 и 17 лет, у одного из них сломала челюсть. Злоумышленники задержаны, возбуждено уголовное дело.
Происшествия,Москва,Узбекистан,
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