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Тонущую женщину спасли на Москве-реке

Москва24
3 часа назад
Дежурные поисково-спасательной станции "Ленинские горы" вытащили из Москвы-реки женщину. Об этом сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
Тонущую женщину спасли на Москве-реке
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Уточняется, что инцидент произошел в районе Бородинского моста. Специалисты Игорь Гущин и Александр Языков оперативно отреагировали на сигнал о происшествии.
Пострадавшая находилась в 15 метрах от берега. Женщину достали из воды и передали врачам для оказания помощи.
Ранее сообщалось, что на Москве-реке спасли дрейфующую на льдине девушку. Обнаружить ее помогла камера наблюдения. На помощь пришел катер спасателей.
Происшествия,Игорь Гущин,
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